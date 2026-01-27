Brgy. Mactan makasinati og trapik, rerouting ipatuman

Gipahibalo ang tanang motorista nga makasinati og grabeng traffic karong adlawa sa palibot sa Mactan Newtown ug sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan.
Gipaabot nga modaghan ang mga sakyanan sugod sa alas 6:00 sa buntag hangtod sa alas 10:00 sa gabii.
Kini nga advisory tungod sa pag-abli sa ASEAN Tourism Forum (ATF) 2026 ug ubang mga tigom nga ipahigayon sa Mactan Expo Center sa Mactan Newtown ug sa Liberty Shrine.
Ang maong kalihukan tambungan sa kapin 1,500 ka mga delegado, lakip na ang mga ministro gikan sa ASEAN, mga global investors, mga buyer ug sellers, media, ug mga opisyal sa nasudnon ug lokal nga kagamhanan.
Alang sa mga mopaingon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA), Mandaue City, ug Cebu City, giawhag sa pagplano sa ilang biyahe og sayo o pag-agi sa mga interior roads ug uban pang alternatibong dalan. Sirado ang palibot sa Mactan Expo Center sugod alas 6:00 sa buntag hangtod alas 2:00 sa hapon.
Giawhag ang mga motorista nga mogamit isip alternatibo ang Mactan-Punta Engaño Road. / LCIO