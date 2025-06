Brgy. opisyal, tanod bansayon sa Dole 7

HUMAN sa pagsaka sa gidaghanon sa mga aksidente sa gagmay nga construction sites, ang Department of Labor and Employment sa Central Visayas (DOLE-7) nagsugod og programa nga magbansay sa mga opisyal sa barangay ug mga tanod sa pagpatuman sa Occupational Safety Standards sa ilang komunidad.

Ang programa gitawag og Barangay OSPATROL o Occupational Safety Patrol.

Gipaila ni DOLE 7 director Roy Buenafe ang programa, nga nagtumong sa pagtudlo sa mga lider sa barangay ug mga tanod sa mga lagda sa kaluwasan sa occupational safety.

Kini makapauswag sa ilang pag-monitor kabahin sa pagsunod sa employers sa mga regulasyon alang sa kaluwasan sa ilang mga trabahante sa gagmay nga proyekto sa konstruksyon sa ilang mga lugar.

“We are seeing too many accidents in the barangays. Most of these are small constructions, like houses, where safety rules are often not followed,” matod ni Buenafe atol sa 2025 Kalayaan (Independence Day) Job Fair ning Huwebes, Hunyo 12, 2025, sa SM Seaside Cebu.

Sukad niadtong Enero, ang DOLE-7 nakatala og 41 ka mga aksidente nga naay kalambigitan sa trabaho sa Central Visayas, taho ni Buenafe. Daghan niini naglakip sa pagkakuryente, hilabi na sa konstruksyon sa balay.

Matod ni Buenafe nga ang programa sugdan sa duha ka mga barangay sa Cebu City—Lahug ug Mabolo— sa umaabot nga mga semana.

Sayo niining semanaha, ang DOLE-7 nagpagawas og work stoppage order batok sa employer ug sa nagpadayon nga proyekto sa konstruksyon human namatay ang usa ka panday sa residential site tungod sa pagkaigo sa ulo niini sa nahulog nga GI pipe.

Matod ni Buenafe nga nahitabo ang aksidente tungod sa ka kulang sa pagsunod sa tukmang mga pamaagi sa kaluwasan.

“I signed the order even on a Thursday. This kind of accident should not happen again,” batbat ni Buenafe.

Ang DOLE nagtan-aw usab sa posibilidad sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa employers nga mapakyas sa pagpanalipod sa ilang mga trabahante.

Asoy ni Buenafe nga makigkita siya sa Department of Justice ug sa Philippine National Police aron hisgutan kini.

Sa balaod, ang employers gikinahanglan moparehistro sa ilang mga trabahante sa Social Security System (SSS). Kon dili marehistro, kinahanglan silang mobayad sa tanang gasto sa ospital ug lubong kon adunay aksidente.

Kadaghanan sa mga aksidente, matod sa DOLE, nahitabo tungod kay ang mga trabahante dili mahatagan og protective gear sama sa hard hats, o ang mga construction sites wala’y warning signs o klaro nga mga lagda sa kaluwasan.

Matod sab ni Buenafe nga ang gubot nga mga wire gikan sa internet o cable providers mahimong hinungdan sa pagkakuryente.

Ang DOLE-7 bag-o lang nakigkita sa mga electric company ug nagplano nga magpahigayon og laing tigom uban sa National Telecommunications Commission (NTC) aron masulbad ang problema.

Nanghianot ang DOLE-7 nga mapalapdan ang programa sa Barangay OSPATROL ngadto sa daghang mga barangay sa umaabot nga mga buwan. / EHP