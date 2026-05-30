Brgy. Pangan-an miselebrar sa Tambayang Festival 2026

Malampuson nga gisaulog sa Barangay Pangan-an sa Lapu-Lapu city ang Tambayang Festival niadtong Mayo 23, 2026, sa Barangay Pangan-an Gymnasium, isip pasalamat ug yukbo sa kaabunda sa mga pagkaon gikan sa kadagatan nga nahimong tinubdan sa panginabuhian ug cultural identity sa mga molupyo sa Pangan-an.
Ang kagamhanan sa Lapu-Lapu City ubos sa pagpangulo ni Mayor Cindi King-Chan, nisaad nga hingusgan pa ang ilang papel sa “cultural preservation, tourism, environmental awareness, and sustainable coastal practices.”
Ang giproklamar nga Tambayang Festival Queen mao si Keyheart Maranga kinsa mao say Best in Solo Performance ug Miss Photogenic. Samtang 1st runner-up si Jeshel Ane Sumalinao ug 2nd runner-up si Hanamenchie Ompad. Samtang ang Facebook Idol Award si Hanamenchie Ompad ug Miss Congeniality si Jolia Rose Inoc. Ang Best in Andas ug Best in Street dancing nakuha sa Mabungahong Manambayang sa Sitio Looc Tunga. / PR