Brgy. Pasil gihatagan og lugway sa Oplan Disiplina

Gihimo na usab nga parking area ang kilid sa karsada nga hugot nga gidili sa ordinansa sa Dakbayan.

Kinahanglan nga hawanan ug pamultahon ang mga tag-iya niini.

Peligro kini kon dunay emergency nga mahitabo sama sa sunog ug uban pa ug dili na hinuon makaagi ang ambulansya ug mga firetruck.

“Kini siya og hugot pud kaayo ang dalan diri tungod sa kadaghang obstructions. Simbako lang naay sunog dili makasulod ang firetruck so mameligro ang mga tao,” matod ni Dalogdog.

Ang pangulo sa Probe team nga si retired Fire General Aderson Comar nagkanayon nga wala lang una sila mo-demolish sa mga istruktura ug mohatag og citation sanglit ila lang una nga gihatagan og warning ang mga residente nga nakala­pas sa balaod.

Sa sunod nila nga bisita sa Barangay Pasil magdala na sila og usa ka firetruck ug ambulansya.

Kon dili kini makaagi, diha na sila mohimo og aksyon aron mahawan ang agianan.

Usa mga opisyal sa Department of the Interior and Local Government Cebu City nibutyag nga kon malimpyo na ang tibuok Pasil, ila na kini nga i-turnover sa barangay officials.

Kon inig balik nila problema pa gihapon kini, mahimo’ng manubag ang mga official sama sa kapitan sanglit mag-atubang kinig kasong administratiba.