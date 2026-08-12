Brgy. Pasil nangayo’g pundo alang sa easement sa sapa

Nangayo og pundo ang Barangay Pasil sa Cebu City Government aron ipatuman ang tulo ka metros nga easement gikan sa Guadalupe River, tungod sa panginahanglan nga limpyohan ang mga encroachment, mapaayo ang agos sa tubig, ug mapalig-on ang flood control sa komunidad.
Giaprubahan sa Barangay Council niadtong Hunyo 17 ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa City Government nga mogahin sa gikinahanglang pundo alang sa pagpatuman sa easement sulod sa Pasil.
Ang resolusyon gipadala ngadto kang Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tomas Osmeña ug sa Cebu City Council niadtong Hulyo 10 alang sa aksiyon.
Matod sa barangay nga gikinahanglan ang pundo alang sa surveying, clearing operations, relocation assistance, rehabilitation works, ug uban pang mga kalihukan.
Matod sa Barangay Council, ang pagpatuman sa easement makatabang sa pagpugong sa mga estruktura ug uban pang matang sa encroachment nga makababag sa natural nga agos sa tubig gikan sa Guadalupe River.
Matod sa barangay nga ang klarong river easement maghatag sa mga ahensiya sa gobiyerno og igong access aron makahimo og regular nga dredging, desilting, pagpanglimpyo, inspeksyon, ug rehabilitation activities. / CAV