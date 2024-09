Brgy sa Cebu City maglisod sa pagpatukod og MRF

Giangkon sa Cebu City Environment and Natural Resources (Ccenro) nga wala mapatuman ang “no segregation, no collection” policy, ang mga opisyal sa barangay niingon nga naglisod sila paghimo og material recovery facility (MRF).

Si Jean Carlo Generale, environmental management specialist sa Ccenro, niingon sa pakighinabi sa teleradyo Action Mayor ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia niadtong Biyernes, Septiyembre 27 nga kakuwang sa personnel ug technicalities ngadto na sa barangay level.

Matod niya nga kinahanglang molihok ang barangay aron mahimong epektibo ang maong polisiya.

Sa iyang bahin, ang kapitan sa Barangay Tejero nga si Harold Seno niingon sa buwag nga pakighinabi niadtong Sabado, Sept. 28 nga wa pay MRF ang barangay tungod kay ang dapit nga ilang tukoran niini gi-okupar sa mga residente.

Matod niya nga nakig-alayon siya sa Division of the Welfare of the Urban Poor ug Prevention Restoration Order Beautification Enhancement aron maangkon og balik ang lote.

Dugang pa, ang kapitan sa Barangay Punta Princesa nga si Jhun Andales niingon nga aduna nay budget ang barangay alang sa maong pasilidad, apan wala kini mapatuman kay ang mga residente sa duol sa pasilidad nagreklamo sa baho nga gipagawas.

“Gisulayan na namo kana kaniadto, apan ang mga reklamo nadawat sa mga duol nga residente,” ingon ni Andales.

Isip kapitan sa Barangay Cogon Pardo, si Harry Eran nitug-an sa SunStar Cebu nga aduna na silay MRF sa wala pa ang Covid-19 pandemic lockdown. Bisan pa, sukad nga naigo ang pandemya, gigamit na kini sa tag-iya sa lugar nga housing site.

Matod pa ni Eran nga ang ilang hagit sa pagpangita og full-pledged nga MRF site mao ang pagkabaton sa mga lote sulod sa maong lugar.

Bisan pa sa mga barangay nga nahisgutan walay MRF sa ilang tagsatagsa ka dapit, ang Barangay San Jose adunay usa apan temporaryo lang ang pasilidad.

Ang kapitan sa barangay San Jose nga si Edgardo Borces niingon nga tungod sa kakuwang sa permanenteng lote, nagsige sila og balhinbalhin og kabutangan niini.

Dugang pa ni Borces nga ang ilang kasamtangang pasilidad dili magdugay tungod kay ang maong dapit gamiton sa pagtukod sa ilang evacuation center.

Matod niya nga adunay site nga ilang gitan-aw nga ibutang ang ilang MRF ug kini anaa sa lote nga gipanag-iya sa usa ka pari sa Church of Mary Coredemptrix.

Dugang niya nga ang lote nga gitugotan nga magamit usa ka maayong lugar sanglit layo kini sa mga residente.

Gikutlo ni Generale ang Republic Act 9003, o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, nga ang paglainlain ug pagkolekta sa solid waste ipahigayon sa lebel sa barangay ilabi na sa biodegradable, compostable, ug reusable nga mga basura.

Ang pagkolekta sa dili ma-recycle nga mga materyales ug laing matang sa mga basura mahimong responsibilidad sa munisipyo o lungsod. / JPS