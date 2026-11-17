Patay diha-diha ang barangay tanod human gitigbas ug gidunggab sa kanhi rebelde nga iyang gikalalis atol sa pagsaulog sa pista sa Purok 6, Sityo Cahayag, Barangay Benliw, Lungsod sa Ubay, Bohol niadtong pasado alas 4 sa hapon, Nobiyembre 16, 2026.
Giila ang biktima nga si Antonio Bagtasos, 59, barangay tanod sa maong lugar, samtang ang suspek mao si Ramil Boyore, 40, mag-uuma, residente sa Purok 6, Benliw.
Base sa imbestigasyon sa Ubay Municipal Police Station, sumala ni Police Major Joseph Fuertes Lopena, information officer sa Bohol Police Provincial Office, hubog ang duha atol sa insidente tungod kay nagsaulog ang barangay sa ilang tinuig nga kapistahan.
Naglingkod ang biktima sulod sa multi-purpose clubhouse dihang naglalis silang duha ug giingong gihagit sa tanod ang suspek nga magdinunggabay.
Padulong na unta nga mouli ang suspek apan padayon gihapon siyang gisungog sa biktima ug gihisgutan ang iyang pagka-rebel returnee.
Matod ni Lopena, nisamot ang panaglalis sa duha human gihagit sa biktima ang suspek pinaagi sa paghisgot nga siya kanhi rebelde. Tungod niini, nibunot og sundang ang suspek dayong gitigbas ug gidunggab ang tanod.
Nakaangkon og mga samad dinunggaban sa lawas ug sa nawong ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Nadakpan dayon sa mga nirespondeng polis ang suspek ug gidala sa Ubay Municipal Police Station. / AYB