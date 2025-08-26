Brickman mihukom nga moduwa sa PBA

Segurado na nga mosumiter sa iyang aplikasyon si Fil-Am guard Jason Brickman alang sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft karong Septiyembre 7, 2025.
Mao kini ang gibutyag sa representante ni Brickman nga si Marvin Espiritu sa Espiritu Manotoc Basketball Management.
Si Brickman, 33, kinsa kanhi nag-una sa US NCAA assists, giatangan na sa PBA teams sukad pa niadtong 2019 dihang niduwa siya sa Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League.
Usa si Brickman sa mga maduduwa nga gituohang mapili og sayo sa umaabot nga draft. / ESL