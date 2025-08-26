Superbalita Cebu

Brickman mihukom nga moduwa sa PBA

Brickman mihukom nga moduwa sa PBA
Brickman
Published on

Segurado na nga mosumiter sa iyang aplikasyon si Fil-Am guard Jason Brickman alang sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft karong Septiyembre 7, 2025.

Mao kini ang gibutyag sa representante ni Brickman nga si Marvin Espiritu sa Espiritu Manotoc Basketball Management.

Si Brickman, 33, kinsa kanhi nag-una sa US NCAA assists, giatangan na sa PBA teams sukad pa niadtong 2019 dihang niduwa siya sa Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League.

Usa si Brickman sa mga maduduwa nga gituohang mapili og sayo sa umaabot nga draft. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph