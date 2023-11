Nakatakda nang mobalik pagduwa si Charlotte Hornets forward Miles Bridges batok sa Milwaukee Bucks karong adlawa, Nobiyembre 18, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Mao kini ang labing unang higayon nga makaduwa si Bridges sa 2023-24 season.

Si Bridges napahamta­ngan og 10 ka mga duwa nga suspensyon sa offseason gumikan sa iyang pagkahilambigit sa domistic violence nga kaso.

“I’m just happy to be back,” asoy ni Bridges.

Sa kasamtangan, ang Hornets adunay 3-7 nga rekord.