British national magpa-priso bisa’g way sala

Imbes ni-report nga aksyon ang iyang hangyo human mabiktima sa krimen, gusto na hinuong magpapriso ang usa ka British national nga nidangop sa Abellana Police Station- 2 buntag sa Huwebes, Hunyo 18, 2026.
Ang maong langyaw giila lang sa alyas nga “Diego”, 38, ug lumad nga taga England.
Subay sa pakisusi, nidangop si Diego sa buhatan sa kapulisan aron i-report nga nawala ang iyang cellphone diin tua iyang mga importanteng dokumento.
Apan nausab ang dagan sa estorya sa dihang nalingi ug nakahinabi niini ang mga piniriso nga anaa sulod sa temporary detention cell.
Matod sa mga polis, kalit lang nga nadasig ang langyaw ug nihangyo nga pasudlon siya sa selda bisan og usa lang ka oras tungod kay nagkahigala na sila sa mga priso.
Gisaysay ni Diego nga tinguha niya nga makighimamat ug modasig sa mga priso.
Gusto niya nga ipabati kanila nga bisan og nag-atubang sila og kaso, dako gihapon ang iyang pagtuo nga dili sila dautang tawo ug duna pa silay kahigayonan nga magbag-o sa kinabuhi.
Imbes nga prisuhon, giatiman ug gitambagan na lang sa mga polis ang maong langyaw nga mupahuway una.
Namatikdan sa kapulisan nga nakainom ang langyaw. / JDG