British national nalumos sa Panglao

Napalgan nga wa nay panimuot ang usa ka lalaking British national samtang naglutaw sa kadagatan sa Brgy. Tangnan, Panglao, Bohol sa alas 7 sa Biyernes sa buntag, Mayo 24, 2023.

Ang kapulisan sa Lungsod sa Panglao nga gipangulohan sa ilang hepe nga si P/Maj. John Khalev D. Sanchez, nihulagway nga “drowning incident” ang namatyan sa langyaw sa ilang gipagawas nga press release.

Sa pasiunang imbestigasyon, nasuta nga ang way panimuot nga langyaw nakit-an sa laing foreigner nga Korean national nga naglutaw samtang siya nag snorkeling activity.

Ang langyaw daling nangayo og tabang sa mga staff sa Relax Diver Resort.

Ang British national gidala sa baybayon ug ang municipal health officer nga si Dr. John Mark Verga nideklarar nga patay na ang biktima “due to acute respiratory failure secondary to asphyxiation by drowning injury.” / DVG