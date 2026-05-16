Britney mibalik sa karaang bisyo?

Human nadakpan tungod sa pagmaneho nga nakainom, karon nakit-an na sab si Britney Spears nga nagwala sa usa ka restaurant sa Los Angeles bitbit ang mahait nga kutsilyo.
Wala pa matagbaw iyang giduol ang babaye ug lalaki nga kustomer nga giingong nikaging intawon sa kahadlok.
“We’re told Britney was raising her voice, screaming, and even barking at times ... with witnesses describing the vibe as chaotic and kind of sad,” ang taho sa TMZ nagkanayon.
Si Britney giingong nidagkot pa og sigarilyo sulod sa maong kan-anan hinungdan nga gibadlong ni sa mga staff. Nag-order ni og burger, fries, ug juice apan halos wala ra niya hilabti.
Si Britney gipaubos karon sa probation sulod sa 12 ka buwan tungod sa iyang mental health ug substance abuse treatment diin kinahanglan siya’ng makigkita og psychologist kausa sa usa ka semana ug psychiatrist kaduha sa usa ka buwan.