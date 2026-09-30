Bronny nagpanikad mokontra ni LeBron

Nagpanikad si Los Angeles Lakers guard Bronny James nga makigbatok sa iyang amahan nga si LeBron James sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Sa pagbiya ni LeBron sa Lakers aron motapon sa Philadelphia 76ers, nagkanayon si Bronny nga tinguha niyang makahimo og kaugalingon nga pangalan ug makalikay sa anino sa iyang superstar nga amahan.
"He's got his own path, and I got my own. He knows that I want to make a name for myself," matod ni Bronny kinsa nisaad nga maningkamot siya og maayo aron molambo ang iyang abilidad.
Ikasangka ni Bronny ang iyang amahan karong Adlaw sa Pasko. / Gikan sa wires