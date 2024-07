Bronny nasubhan og pilde sa NBA

Nasubhan na si Bronny James sa National Basketball Association (NBA) atol sa kapildihan sa Los Angeles Lakers batok sa Sacramento Kings, 108-94, sa Summer League ning Dominggo, Hulyo 7, 2024 (PH time).

Ang anak sa bantugang pambato sa Lakers nga si Le­Bron James igo lang nimugna og upat ka mga puntos sa 2-of-9 shooting.

Si Bronny, 19, nakamugna sa iyang labing unang puntos sa NBA pinaagi sa usa ka layup sa 2nd quarter.

Giangkon ni Bronny nga gikulbaan pa siya sa premiro apan nawala ra kini.

“But as soon as the ball tips and we go a couple times down it all goes away,” matod ni Bronny. / AP