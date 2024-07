Bronny wala gipaduwa

Human sa duha ka sunodsunod nga maayong gipakitang duwa ni Bronny James, nakadesisyon ang Los Angeles Lakers nga papahuwayon ang kasamtangang labing gihisgutan nga rookie sa National Basketball Association (NBA).

Ang anak ni superstar Le­Bron James igo lang nagtan-aw sa dakong kadaugan sa Lakers batok sa Chicago Bulls, 107-81, sa NBA Summer League sa Dominggo, Hulyo 21, 2024 (PH time) sa Las Vegas.

“He had two pretty good games last two,” matod ni Lakers Summer League coach Dane Johnson.

Sa 1st quarter, naninggit ang mga tuman-aw og “We want Bronny” apan wala kini natuman. / AP