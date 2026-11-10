Brown di pa andam makigsulti ni Tatum

Dili makig-estorya ang bag-ong pambato sa Philadelphia 76ers nga si Jaylen Brown sa ilang panagkita og balik sa iyang kanhi katambayayong sa Boston Celtics nga si Jayson Tatum.
Mahitabo kini karong Miyerkules, Nobiyembre 11, 2026 (PH time), atol sa pag-host sa 76ers sa Celtics sa Xfinity Mobile Arena.
Dayag nga nagkabikil sila si Brown ug Tatum human surpresang pag-trade sa Celtics kang Brown ngadto sa 76ers sa niaging offseason sa National Basketball Association (NBA). Alang ni Brown, wala sila’y angayang panag-estoryahan ni Tatum. / Gikan sa wires