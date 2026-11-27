Dili makaduwa si Jaylen Brown sa pag-host sa Philadelphai 76ers sa Indiana Pacers karong Sabado, Nobiyembre 28, 2026 (PH time), sa mahinungdanong kombati sa National Basketball Association (NBA) Cup.
Kini gumikan sa nasinating angol ni Brown (left hamstring) sa sayong bahin sa kadaugan sa 76ers batok sa Miami Heat, 111-104.
Kuwestiyunable pa sab makabalik og duwa ang pambatong sentro sa 76ers nga si Joel Embiid, kinsa nakapalta sa niaging duha ka mga duwa gumikan kay aduna kini gipamati sa lawas.
Ang 76ers, nga adunay kinatibuk-ang rekord nga 15-4 nga rekord sa season, kasamtangang nag-una sa Group B sa NBA Cup dala ang 2-1 nga rekord.
Kon modaog ang 76ers ning sangkaa, hayan makaderetso na sila pag-abante sa knockout stage sa labing unang higayon sukad sa pagkahimugso sa NBA Cup.
Sa ilang bahin, ang Pacers nangiwit sa Group B dala ang 1-2 nga rekord ug silingan sa imposible na silang makaabante sa knockout stage. /Gikan sa wires