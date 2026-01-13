Brown gipamulta og $35,000 sa NBA

Gipamulta sa National Basketball Association (NBA) og $35,000 si Boston Celtics star Jaylen Brown gumikan sa iyang pagyawyaw ngadto sa officiating crew atol sa kapildihan sa Celtics batok sa bisitang San Antonio Spurs niadtong Dominggo, Enero 11, 2026 (PH time).

Hinuon, wala ra nasurpresa si Brown niini gumikan kay nisulti na siyang daan nga andam siyang mobayad og multa human sa iyang gihimo.

"I feel like, honestly, they just got away with a lot, and I'm tired of the inconsistency. I'll accept the fine at this point,” matod pa ni Brown. / Gikan sa wires