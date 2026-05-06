Brown gipamulta sa NBA og $50,000

Gipamulta sa National Basketball Association (NBA) og $50,000 si Boston Celtics star Jaylen Brown tungod sa dayag niining pagsaway sa mga tawag sa referee atol sa ilang kapildihan batok sa Philadelphia 76ers, 109-100, sa deciding Game 7 sa Eastern Conference 1st round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Gibatbat ni Brown ang iyang komentaryo sa usa ka livestream niadtong Lunes, May 4, 2026 (PH time), usa ka adlaw human gitaktak sa 76ers ang Celtics.
Lakip sa mga gisaway ni Brown mao ang pagtawag sa mga referee og technical fouls batok kaniya, nga alang kaniya, dili gyud unta angay. / Gikan sa wires