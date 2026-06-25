Brown magpabiling pambato sa Celtics

Giklaro ni Boston Celtics president of basketball operations Brad Stevens nga nagpabiling dakong parte sa ilang puwersa si All-Star Jaylen Brown bisan ilaha kining gisuwayan pag-trade alang kang Giannis Antetokounmpo.
Gikataho nga usa si Brown ang gitanyag sa Celtics ngadto sa Milwaukee Bucks alang kang Antetokounmpo apan wala kini nahitabo tungod kay nakadesisyon ang Bucks nga pilion ang tanyag sa Miami Heat.
Si Brown, kinsa gipili sa Celtics isip 3rd overall pick niadtong 2016 National Basketball Association (NBA) Draft, nag-average og career-high 28.7 puntos sa niaging season. / Gikan sa wires