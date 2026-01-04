Brown mipabuto og 50 pts.

Nipakatap ang All-Star guard Jaylen Brown og 50 puntos ug gilubong sa Boston Celtics ang Los Angeles Clippers, 146-115, sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Intuit Dome sa California, Dominggo, Enero 4, 2026 (PH time).
Si Brown nitabla sa iyang career-high aron pangulohan ang Celtics sa ika-12 nga daog sulod sa nilabay nga 15 ka mga duwa.
Ang guard nga si Derrick White niamot og 29 puntos, samtang si Anfernee Simons nitunol og 15 puntos para sa Celtics, kinsa nisaka sa ikatulo nga pwesto sa Eastern Conference bitbit ang 22-12 (win-loss) record.
Gipahilom ni Brown ang dumadapig sulod sa korte sa Clippers pinaagi sa siyam ka sunodsunod nga puntos sa Celtics nag niresulta sa 128-107 nga labaw sa nahabilin nga 6:15 sa duwa.
Ang iyang lusot sa 3:56 nga oras maoy nakahatag kang Brown sa iyang ika-50 nga puntos.
Nibuhat si Kawhi Leonard ug John Collins og 22 puntos matag-usa para sa Clippers nga naputol ang unom ka sunodsunod nga daog ug natagak sa 12-12 nga record.
Si Derrick Jones nibuhat og 19 puntos sa Clippers sa wa pa siya nibiya sa korte tungod sa right knee injury, samtang ang beterano nga si James Harden nitampo og 18 puntos ug 12 ka assists. / RSC