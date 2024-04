Brown nakaabot na’g 10,000 pts.

Nasulod sa 10,000-point club si Jaylen Brown human naagak sa kadaugan ang hosts Boston Celtics batok sa Portland TrailBlazers, 124-107, ning Lunes, Abril 8, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nimugna og 26 puntos si Brown aron pangulohan ang unom ka mga magduduwa sa No. 1 overall squad nga nakarehistro og dobleng numero nga puntos.

“It’s cool to be able to coach guys that get to those type of milestones and be a part of that,” matod ni Boston coach Joe Mazzulla kabahin sa naabot ni Brown. / AP