Opisyal nang gianunyso sa Philadelphia 76ers ang ilang pagkuha kang Jaylen Brown gikan sa Boston Celtics, nga nahitabo pinaagi sa blockbuster trade nga naghatod kang Paul George ngadto sa Celfics.
Gikompirmar sab sa 76ers ang ilang nakuha ang free-agent nga si Anfernee Simons, kinsa gituohan nga makatabang sa bag-ong kumbinasyon sa mga pambato sa team nga langkuban nila ni Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey ug VJ Edgecombe.
“I’m excited to begin this next chapter in Philly,” matod ni Brown, kinsa nag-average og og career-best 28.7 puntos sa niaging season sa National Basketball Association (NBA). /Gikan sa wires