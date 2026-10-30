Brown wa mihangyo nga magpa-trade

Wala’y kamatuoran ang alegasyon sa kanhi magduduwa sa Boston Celtics ug kasamtangang Celtics TV analyst Brian Scalabrine nga nihangyo si Jalen Brown sa Celtics nga magpa-trade siya sa laing team.
Mismo na nga si Brown, kinsa nabalhin gikan sa Celtics ngadto sa Philadelphia 76ers, ang niklaro niini.
“I never demanded a trade. Never made a list of ultimatums. None of that is true,” matod ni Brown.
Sa sayo pa, ang representante ni Brown niingon nang daan nga “10,000%” kini nga bakak. / Gikan sa wires