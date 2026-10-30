Superbalita Cebu

Brown wa mihangyo nga magpa-trade

Brown
Brown
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Wala’y kamatuoran ang alegasyon sa kanhi magduduwa sa Boston Celtics ug kasamtangang Celtics TV analyst Brian Scalabrine nga nihangyo si Jalen Brown sa Celtics nga magpa-trade siya sa laing team.

Mismo na nga si Brown, kinsa nabalhin gikan sa Celtics ngadto sa Philadelphia 76ers, ang niklaro niini.

“I never demanded a trade. Never made a list of ultimatums. None of that is true,” matod ni Brown.

Sa sayo pa, ang representante ni Brown niingon nang daan nga “10,000%” kini nga bakak. / Gikan sa wires