Brownlee di pa 100 porsiyento

Giangkon sa Gilas Piliipinas naturalized player Justin Brownlee nga wa pa siya sa perfect game shape gikan sa iyang pagkasakit sa pneumonia.
Pero gisaad ni Brownlee nga makaapil siya sa duwa sa Gilas batok Guam sa first window sa FIBA World Cup Asian qualifiers karong Nobiyembre 28, 2025.
"I had Infection in the lungs, and I have it for few weeks, unfortunately. But I'm just happy to be healthy,” sigon sa 37-anyos nga pambato sa Gilas.
Ang Pilipinas moduwa sa nabutang sa Group A kauban kuyog ang Guam, Australia ug New Zealand. / RSC