Brownlee kuhaon gihapong import sa Ginebra

Bisan wa’y weight limit ang imports sa umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA), gipahibalo ni Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone nga magpabiling si 6’5” Justin Brownlee gihapon ang ilang kuhaon.
Niini, hayan manugduwa si Brownlee sa iyang ika-10 nga tuig sa Ginebra diin nakalabni siya og unom ka mga kampyunato ug tulo ka Best Import awards.
Hinuon, katapusang nakakuha og korona ang Gin Kings kauban si Brownlee niadto pang 2022-23 season.
Gikan niini, katulo nakasulod sa finals ang Gin Kings apan gipakyas sila sa usa lang ka team niadtong mga higayuna nga mao ang TNT Tropang 5G, kansang import mao si Rondae Hollis-Jefferson.
Si Brownlee kasamtangang gihuwaman sa Meralco Bolts alang sa kampanya niini sa East Asia Super League (EASL).
Gilauman nga inig sugod sa Commissioner’s Cup karong Marso, hayan naa sa saktong kondisyon si Brownlee. / ESL