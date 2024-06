Brownlee kuhaon og balik sa Ginebra

Aduna’y umaabot nga ayuda ang Brgy. Ginebra Gin Kings kabahin sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49.

Sa ilang pagpanamilit sa semi-finals sa kasamtangang nagpadayon nga Season 48 Philippine Cup, ang Gin Kings nagtinguha nga kuhaon og balik ang ilang resident import nga si Justin Brownlee aron makabawi sila sa season-opening Governor’s Cup.

“If we can get a healthy Justin (Brownlee) back next conference, we have something to look forward to,” matod ni Ginebra coach Tim Cone.

Tungod sa mga kakulian, ang Governor’s Cup temporaryong gitangtang.

Sa Governor’s Cup, ang height limit sa import kay 6’6” ug sulod si Brownlee niini.

Si Brownlee katapusang nagduwa sa Gin Kings sa Season 47 Governor’s Cup diin nahatod niya ang team sa kampyunato pinaagi sa 4-2 nga kadaugan sa finals series batok sa TNT Tropang Giga.

Sa dili pa siya mobalik og duwa sa Gin Kings, si Brownlee moduwa una sa Indonesian team Pelita Jaya sa Basketball Champions League Asia sa Dubai sugod ka­rong Hunyo 8, 2024.

Human niini, moduwa si Brownlee sa Gilas Pilipinas alang sa Olympic Qualifying Tournament sa Latvia karong Hulyo 2-7, 2024. Ang PBA Season 49 Go­vernor’s Cup mosu­god karong Agusto, 2024. / ESL