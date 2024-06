Brownlee mibalik na sa Pilipinas alang sa training camp sa Gilas

Nibalik na sa Pilipinas si naturalized player Justin Brownlee aron moapil sa training camp sa Gilas Pilipinas alang sa katapusang Olympic Qualifying Tournament.

“Yes, he’s now here in the country,” matod ni team manager Richard Del Rosario nga napatik sa Spin.ph.

Si Brownlee gikan sa iyang pagduwa sa Indonesian squad Pelita Jaya sa Basketball Champions League Asia.

Ang Gilas magsugod sa ilang training camp karong Biyernes, Hunyo 21, 2024 sa Inspire Sports Academy sa Laguna.

Ang duha ka big men sa Gilas nga sila si AJ Edu ug Jamie Malonzo dili pa makaapil sa training camp gumikan kay nagpaalim pa kini sa ilang tagsa-tagsa ka angol.

Gikuhang hulip nila ni Edu ug Malonzo mao sila si Japeth Aguilar ug Mason Amos.

Ang ubang mga sakop sa Gilas mao sila si June Mar Fajardo, CJ Perez, Chris Newsome, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, ug Kai Sotto.

Mobiyahe ang Gilas karong Hunyo 25, 2024 aron moduwa og tune-up games batok sa national teams sa Turkey ug Poland.

Ang katapusang OQT alang sa Paris Olympics gikatakda karong Hulyo 2-7, 2024 sa Latvia. / ESL