Brownlee mibalik sa Pilipinas para sa World Cup qualifiers

Nabalik na sa Pilipinas ang pambato sa Gilas Pilipinas nga si Justin Brownlee para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifers.
Nigawas sa social media ang mga hulagway ug videos ni Brownlee nga niabot sa Ninoy Aquino International Airport Biyernes sa buntag, Nobiyembre 14, 2025.
Gikompirmar pud ni Meralco Team Manager Paulo Trillo ang pag-abot ni Brownlee.
Gilauman nga moduwa si Brownlee para sa Gilas Pilipinas batok Guam karong Nobiyembre 28 ug Disyembre 1.
Matod pa sa opisyal sa Ginebra nga nagka-pneumonia si Brownlee maong wa kini makaduwa sa Meralco sa EASL.
Apil si Brownlee sa Gilas lineup para Southeast Asian Games nga duwaon didto sa Thailand sugod Disyembre 9 ngadto 20. / RSC