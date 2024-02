Brownlee mobalik na sa Gilas

Sugdan sa Gilas Pilipinas ang ilang praktis sa first window sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers karong Pebrero 15, 2024 nga kauban si naturalized player Justin Brownlee.

Si Brownlee nakakuha na og pagtugot gikan sa Fiba, ang world basketball governing body, nga makaduwa sa Fiba Asia Cup qualifiers.

Napahamtangan sa Fiba og suspensyon si Brownlee human kini nasutang positibo sa banned substances niadtong Oktubre, 2023 atol sa gold medal nga kalampusan sa Gilas batok sa Jordan sa Asian Games sa Hangzhou, China.

Nagkanayon si Gilas team manager Richard Del Rosario nga gilihok na nila pagsugod ang pagbalik ni Brownlee sa Manila.

“We are working on that right now. He should be back before we start training on February 15,” batbat ni Del Rosario nga napatik sa Spin.ph.

Sa Fiba Asia Cup qualifiers, ikaharong sa Gilas ang Hong Kong karong Pebrero 22, 2024 dayon ang Chinese Taipei karong Pebrero 25, 2024.

“Right now, we’ve asked for seven days of preparation for the first window,” matod sa bag-ong natudlo nga head coach sa Gilas nga si Tim Cone.