Brownlee moduwa sa Meralco alang sa EASL

SALIKWAOT paminawon apan moduwa si Brgy. Ginebra Gin Kings resident import Justin Brownlee sa Me-ralco Bolts sa pagsalmot niini sa ikatulong sunodsunod nga seasons sa East Asia Super League (EASL) karong Oktubre, 2025.
Usa ka kasaligang tinubdan sa Spin.ph nikompirmar nga nitugot ang Gin Kings nga ipahuwam si Brownlee sa Bolts alang sa torneyo.
Gani, mismong si San Miguel Corp. sports director ug Ginebra team governor Alfrancis Chua ang nitanyag kang Brownlee ngadto sa Bolts.
Kahinumdoman nga sulod na sab sa pipila ka higayon nga napangulohan ni Brownlee ang Gin Kings sa pagpukan sa Bolts sa krusyal nga mga duwa sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ang Bolts mosugod sa ilang kampanya sa EASL karong Oktubre 8.
Nahisakop ang Bolts sa Group B kauban ang Taoyuan Pauian Pilots sa Taiwan, Ryukyu Golden Kings sa Japan B. League, ug Macau Black Bears. / ESL