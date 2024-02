Brownlee moduwa una sa abroad

Moduwa una og torneyo sa laing nasod si Brgy. Ginebra Gin Kings resident import ug Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee human sa 1st window sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers.

Gipasabot ni Ginebra ug Gilas coach Tim Cone nga puwede kining buhaton ni Brownlee gumikan kay ipahigayon pa man sa Philippine Basketball Association (PBA) ang Philippine Cup o All-Filipino conference sugod karong Miyerkules, Pebrero 28.

Apan gipaneguro ni Cone nga si Brownlee gihapon ang import sa Gin Kings sa reinforced conferences sa umaabot.

“There’s offers to play overseas since it’s all-Filipino and we are perfectly fine with that,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

Gitataw ni Cone nga ang pagduwa ni Bronwlee sa gawas sa nasod dili makaapekto sa programa sa Gilas gumikan kay makaduwa ra man kini sa Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia karong Hulyo, 2024, ug hasta sa 2nd window sa Fiba Asia qualifiers karong Nobiyembre, 2024.

Gani, matod ni Cone nga makatabang pa ang pagduwa ni Brownlee sa gawas sa nasod gumikan kay makahatag kini og kaseguroan nga anaa siya sa saktong kondisyon kon mobalik na kini pagduwa sa Gilas.

“We are all for him going out, staying in shape,” batbat ni Cone. / ESL