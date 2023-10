Brownlee naghuwat na lang og 'silot'

Nakadesisyon si Justin Brownlee nga dili niya gamiton ang iyang katungod nga ablihan ang sample B kabahin sa iyang pagkahagbong sa drug test human sa malampusong kampanya sa Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Mao kini ang gibutyag ni Philippine Olympic Committee (POC) president Congressman Abraham “Bambol” Tolentino.

Gipasabot ni Tolentino nga nagkausa si Brownlee ug ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) sa pagbuhi ning maong desisyon.

“’Yun ang naging decision nila together with the SBP,” batbat ni Tolentino nga napatik sa abs-cbnnews.com. “Winaive na ‘yung right to open the B sam­ple. Iisa lang naman kasi ang source ng A sample and B sample. Same urine lang ‘yun.”

Matod sa Lausanne-based In­ter­na­tional Testing Agency (ITA), ang naturalized player sa Pilipinas nasutang positibo sa banned Carboxy-THC, nga adu­nay kalambigitan sa marijuana.

“Inaantay din ng ITA kung i-o-open pa ang B sample,” dugang ni Tolentino. “Pero ayaw na nga kasi iisa lang naman ang magiging source ng test. So why go to Beijing kung ganoon lang din ang kalalabasan?”

Nagkanayon si Tolentino nga naghuwat na lang si Brownlee kon unsa’y desis­yon sa ITA una kini mohimo sa sunod niyang lakang nga pagabuhaton.

“It will be forwarded to FIBA, then FIBA will forward to SBP. That’s the time to appeal the decision,” pasabot ni Tolentino.

Kon basihan ang lagda, si Brownlee mapahamtangan og duha ka mga tuig nga suspensyon nga nagpasabot nga dili siya makaduwa sa tanang FIBA sanctioned tournaments.

Giklaro ni Tolentino nga na­ngandam na sila nga moa­pelar kon ipagawas na ang silot ni Brownlee.

Nagtuo si Tolentino nga ang resulta sa drug test ni Brownlee adunay kalambigitan sa iyang gipangtumar nga mga tambal dihang nagpaalim kini sa iyang angol sa wala pa ang Asian Games.