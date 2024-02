Brownlee nagpanikad makabalik sa Gilas

Malipayon ang naturalized player nga si Justin Brownlee nga nakabalik na sa nasod human sa tulo ka buwan nga suspensiyon.

Excited na pud si Brownlee nga makaduwa og balik sa Gilas Pilipinas ug sa Ginebra Gin Kings nga maoy iyang team sa Philippine Basketball Association.

Sa iyang unang public appearance sukad pagbalik sa nasod, gibutyag ni Brownlee nga stressful kaniya ang mga milabay nga buwan, ug nagpasalamat siya nga nahuman na gyud.

“It feels good. I have been waiting for this moment for the past few months,” matod ni Brownlee. “Happy to come back and be greeted with a lot of love. I’ve been waiting for this moment for a while, and I’m just happy to be back.”

Ang 6-time PBA champion import maoy mangulo sa 12-man lineup sa Gilas nga giporma ni coach Tim Cone.

Sugdan sa Gilas ang ilang kampanya karong Pebrero 22 sa Asia Cup Qualifers sa Hongkong.

Kahinumdoman nga si Brownlee nahimo’ng bayani sa Gilas sa Asian Games sa miaging tuig sa Hangzhou, diin nidaug ang nasod og gold medal.