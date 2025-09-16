Brownlee, RHJ subhan og malisod nga tahas

Moasdang ang Meralco Bolts sa balwarte sa ilang mga kontra sa mag-una nilang duha ka mga tahas sa East Asia Super League (EASL) Home and Away Season 3 nga sugdan karong Oktubre 8, 2025.
Ang Bolts, nga pangulohan sa panagpares nila Justin Brownlee ug Rondae Hollis-Jefferson, moataki sa Ryukyu Golden Kings sa Okinawa Arena sa Japan karong Oktubre 22 sa labing una nilang tahas.
Batok sa Golden Kings, makasugat dayon og malisod nga tahas ang panagtambayayong nila ni Brownlee ug Hollis-Jefferson, duha ka dekalidad nga resident imports sa Philippine Basketball Association (PBA).
Sa sunod nilang tahas, ang Bolts moasdang sa Taoyuan Pilots karong Nobiyembre 2 sa Taoyuan Arena sa Chinese Taipei.
Usa sab kini ka malisod nga tahas alang sa Bolts.
Ang Golden Kings ug Pilots parehong nakasulod sa semi-finals sa Season 2 unya nakaabante sa finals ang Pilots apan napilde kini sa laing team sa Japan nga mao ang Hiroshima Dragonflies.
“I’m excited for those first games. That’s away game in Japan, that’s away game in Taipei. And when they come back in the Philippines and play those two home games in a row, I hope everybody comes out and support them,” matod ni EASL CEO Henry Kerins sa iyang pagbisita sa labing ulahing episode of SEAG Live, nga napatik sa Spin.ph.
Karon pang Nobiyembre 8 mo-host ang Bolts og duwa diin ilang kontrahon ang Pilots.
Human niini, mo-host na sab ang Bolts sa Macau Black Bears karong Nobiyembre 15.
Karong Disyembre 6, ang Bolts na sab ang moasdang sa balwarte sa Black Bears. / ESL