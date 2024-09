Brownlee taas og respeto sa Blackwater import

Gipadayag ni Brgy. Ginebra Gin Kings resident import Justin Brownlee ang iyang pagdayeg ngadto sa iyang kaparang sa Blackwater Bossing nga si George King human gibawsan sa Gin Kings ang Bossing, 112-98, niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 10, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup.

“He’s been unbelievable for Blackwater,” matod ni Brownlee kabahin ni King nga napatik sa Spin.ph.

“He came in right away and gave them a lot of momentum. He can definitely score the basketball and also get his teammates involved. He’s been doing really good.”

Dihang si Ricky Ledo pa ang import sa Bossing, nasugamak sila sa kapildihan sa nag-una nilang tulo ka mga duwa.

Dihang niabot na si King isip puli ni Ledo, ningbangon ang Bossing pinaagi sa pagposte og tulo ka sunodsunod nga kadaugan.

Ang labing unang gipukan sa Bossing sa pagpangulo ni King mao ang Gin Kings, 95-88, niadtong Agusto 30.

Ang duha nila ka mga panagparang igo na aron ipadayag ni Brownlee ang taas niyang respeto sa abilidad ni King, kinsa iyang gihulagway nga usa sa labing maayong imports sa komperensya. / ESL