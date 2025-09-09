BRT dry run magsugod na

Ang pag-anunsiyo ni Mayor Nestor Archival nga magsugod na ang dry run sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) karong Septiyembre 17, 2025, maghatag og paglaom sa daghang Sugboanon nga gikapoy na sa grabeng trapiko.
Apan, samtang masaligon ang atong mayor nga ang proyekto gipaluyohan sa “extensive studies,” dili malikayan nga makadawat kini og pagsaway gikan sa publiko.
Gipasabot sa mayor nga ang kalampusan sa CBRT nag-agad sa pagdawat sa publiko.
Tinuod kini. Ang tinuod nga hagit dili ang mga pagtuon o ang pundo, apan ang mga motorista ug commuter nga maapektuhan sa adlaw-adlaw nga operasyon.
Sa gipahibalo nga dry run, ang mga bus sa Cebu Interim Bus Service (Cibus) sa Ceres Bus ang gamiton, gikan sa IT Park paingon sa Il Corso, ug vice versa.
Ang kabalaka sa kadaghanan sa atong mga motorista mao ang pagdili na sa paggamit sa BRT lanes.
Kon ang BRT lane gamiton lang sa mga bus, unsa na lang ang mahitabo sa mga pribadong sakyanan, taxi, ug uban pang public utility vehicles?
Dili ba kini makadugang pa sa grabeng panaghuot sa trapiko sa gawas nga lanes?
Ang dugang nga personnel sa CCTO sa dalan maayo, apan makasulbad ba kini sa mas dakong problema sa limitado nga dalan?
Ang pagsalig ni Mayor Archival sa mga pagtuon mahimong lig-on, apan ang pagdawat sa publiko mag-agad sa unsay ilang masinati sa dry run. Ang BRT usa ka dakong puhonan, ug ang atong paglaom nagpabilin nga kini tinuod nga solusyon ug dili lang usa ka “trial and error” nga makapadugang pa sa kalbaryo sa mga Sugboanon sa ilang matag-adlaw nga biyahe.
Ang bola anaa karon sa kamot sa kagamhanan sa siyudad aron pamatud-an nga ang ilang pagsalig sa proyekto adunay lig-on nga basehan sa tinuod nga sitwasyon.