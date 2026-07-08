Brunson gipaubos na sa operasyon

Kasamtangang nagpaalim ni New York Knicks superstar Jalen Brunson gikan sa operasyon sa naangol niyang wala nga pulso, taho sa The Athletic kagahapon, Miyerkules, Hulyo 8, 2026 (PH time).
Bisan pa sa iyang pagkaangol sa miaging bulan, gipadayon niya ang pagdula aron matabangan ang Knicks nga mabawi ang kampyunato sa National Basketball Association (NBA) nga wala nila maangkon sulod sa 53 ka tuig.
Ang kasamtangang Finals MVP nag-average og league-high 28.4 puntos sa 16-3 nga record sa Knicks sa playoff sa miaging season lakip na niini ang pagbutlog nila sa Philadelphia 76ers ug Cleveland Cavaliers ikaduha ug ikatulong round. / Gikan sa wires