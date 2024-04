Brunson miagak sa Knicks sa 3-1

Nimugna og career playoff-high 47 puntos si Jalen Brunson aron agakon ang New York Knicks sa kadaugan batok sa host Philadelphia 76ers, 97-92, sa Game 4 nga naghatag kanila og 3-1 nga bintaha ning ma­ong Eastern Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Lunes, Abril 29, 2024 (PH time).

Sa kabangis nga gipakita ni Brunson, giabibahan siya sa mismong fans sa 76ers og “MVP! MVP!”

Gikasagmuyo kini sa kasamtangang MVP nga si 76ers center Joel Embiid.

“I love our fans but it was unfortunate. I’m not calling them out, but it is disappointing,” matod ni Embiid. / AP