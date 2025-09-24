Brunson naguol hangtod karon

Giangkon New York Knicks star Jalen Brunson nga hangtod karon, lisod gihapon niyang dawaton ang pagkatangtang sa iyang kaila na sukad sa iyang pagkabata nga si coach Tom Thibodeau.
Si Thibodeau gitaktak sa Knicks niadto pang Hunyo, 2025, apan karon lang nipagawas og komentaryo si Brunson kabahin niini.
“I think obviously it’s sad to see a man I’ve known for a long time part ways with this organization. But he’s meant a lot to me,” matod ni Brunson.
Hinuon, gitataw ni Brunson nga sama sa iyang mga kauban, malaumon kabahin sa paggiya sa bag-ong coach sa Knicks nga si Mike Brown. / Gikan sa wires