Brunson napili isip SNL TV show host

Napiling host si New York Knicks star Jalen Brunson sa 52nd season premiere sa “Saturday Night Live” karong Septiyembre 26, 2026.

Mouban ni Brunson isip musical guest ning iconic American late-night live television show mao ang Los Angeles-based girl group nga Katseye. Si Brunson maoy nangulo dihang nalangkat sa Knicks ang kampyunato sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) pinaagi sa pagbuntog sa San Antonio Spurs sa finals series.

Napili siya isip Finals MVP human siya nag-average og 32.6 puntos, 4.6 assists, ug 4.2 rebounds sa series. / Gikan sa wires