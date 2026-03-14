Bryron Garcia nagtuo’ng prank lang ang gihatod nga package

Package nga adunay puti nga mga rosas nga nalawos na, bala ug papel, ang gi-deliver alang ni Bryron Garcia, igsuon ni kanhi Cebu governor Gwendolyn Garcia, nga gihatod sa subdivision sa Barangay Pooc, Talisay City, niadtong gabii sa Biyernes, Marso 13, 2026.
Base sa incident report gikan sa Corona del Mar homeowners association nga ang maong mga butang gisulod og brown paper bag o bulsita nga gibilin sa guardhouse sa maong subdivision sa mga alas 7:30 sa gabii.
Ang sud niini naglakip sa buwak, pito ka bala sa 5.56mm alang sa M16 rifle ug printed copy sa dagway ni Garcia nga adunay nakasuwat “R.I.P Mr. ‘Putak’”.
Ang maong package gihatod sa E-bike driver nga matod pa gisugo siya sa wa mailhi nga lalaki nga ipahatod ang maong butang, ug gisuholan og P100.
PRANK LANG
Nagtuo si Garcia nga usa lang ka prank sa iyang mga higala ug dili kini seryuso nga hulga.
Matod pa niya nga ang iyang sakop sa pamilya maoy unang nahibawo ug naalarma, naatol nga wa siya sa ilang panimalay niadtong higayona.
Apan wa mahulga si Garcia tungod kay dili kini unang higayon nga nakadawat og death threat, ilabi na niadtong siya pay nagdumala sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC).
Kaniadto nakasugat na siya og mga pagpanghulga gikan sa drug lords ug komunista.
Usa sa mga opisyal sa subdivision nibutyag nga namatikdan sa guwardiya nga kadudahan ang sud sa paper bag.
Ilabi na ang subdivision nisubay sa hugot nga security protocols sa mga bisita ug deliveries. Naandan nga susihon sa mga guwardiya ang si bisan kinsa nga mosud sa maong subdivision.
Sa dihang nasuta ang sud sa package gipangutana dayon ang tawo nga giingong gisugo sa paghatod ug gitawgan si Garcia labot sa maong delivery.
Gi-turn over sab ang mga butang ngadto sa polis human nga nirespondi ang Talisay City Police Station. Kini maoy unang higayon nga nahitabo sa subdivision sigun pa sa opisyal sa maong community.
Ang tawo nga giingong gisugo sa paghatod giila nga si Victor Rodriguez Teleron, taga Sityo Auris, Barangay Pooc.
Saysay niya nga naglakaw siya niadtong higayona og giduol sa usa ka lalaki nagkawo, ug naka-face mask sa eskena sa dalan Aurest ug nisugo nga ihatod ang paper bag sa subdivision. /