Buaya sa Crocolandia ‘nakaeskapo’, fake news

Nipagawas og pahibalo ang Crocolandia nga nagbase sa Barangay Biasong, Talisay City pinaagi sa ilang official Facebook Page labot sa mikatap nga post nga ang ilang binuhi nga buaya ang nakaeskapo.
Ilang giklaro nga dili tinuod ang maong nikatap nga balita.
Personal nga gisusi sa Crocolandia team ang giingong area diin matod pa nasigpatan ang buaya base sa gipakatap nga video sa social media, ingon man ilang gikaistorya ang user nga ni-upload sa maong video.
Nitug-an ang maong uploader nga wala siya makakita mismo sa giingong buaya nga nakaeskapo sa maong zoo ug igo lang niya nga nadunggan ang istorya sa iyang silingan.
“All animals in Crocolandia remain safe, secure, and well cared for. Our zookeepers are onsite daily, making sure every animal is monitored, healthy, and accounted for.
"Your safety — and the well-being of our animals — will always be our top priority,” pamahayag sa Crocolandia. / Crocolandia Facebook Page