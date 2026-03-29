Bucks gitagak sa Spurs

Gisirad-an sa San Antonio Spurs ang pultahan sa playoffs para sa Milwaukee Bucks human sa 127-95 nga kadaogan sa National Basketball Association (NBA) niadtong Dominggo, Marso 29, 2026 (PH time).
Sa pagpangulo ni Victor Wembanyama ug Stephon Castle gitagak na sa Spurs sa playoff contention ang nagkamang nga Bucks, kinsa niduwa nga wala ang ilang pambato nga si Giannis Antetokounmpo tungod sa left knee injury.
Ang higante nga si Wembanyama nipakatap og 23 puntos, 15 rebounds, unom ka assists, duha ka steals ug usa ka block shot, samtang si Stephon Castle nibuhat og triple double nga 22 puntos, 10 rebounds ug 10 assists.
Ang maong pagkapilde maoy pormal nga nipapas sa tsansa sa Bucks (29-44) nga makasulod bisan sa play-in sa post-season.
Samtang sa habig sa Spurs, nagkainit kini ug nisaka ang record ngadto sa 56-18, sunod sa league-leading ug defending champion Oklahoma City Thunder (58-16).
Sa pagtimon ni Wembanyama, nainat sa Spurs ang ilang winning streak ngadto sa walo ka duwa.
"Taking a lot of pride in it," matod ni Wembanyama. "Something none of us was used to until recently. It shows a lot of progress. Love it."
Sa iyang ikatulo nga season sa liga, ang 2023 NBA top pick nga si Wembanyama nialsa sa Spurs para mahimong legitimate title contender gikan sa 22-60 losing record sa iyang rookie year.
"I guess one big component I have better than my first two years is winning. Now we're a winning team," matod niya. "Just trying to enjoy the whole thing and be the best version of myself."
Sukad niadtong Pebrero 1 ang Spurs nakahimo og 24-2 record nga maoy season best. Sa maong mga duwa dagko pa gyud ang labaw sa Spurs sa ilang mga daog. Nagtuo sa Wembanyama nga kini tungod sa ilang nindot nga depensa.
"I know we're the best defense out there," sigon ni Wembanyama. "We have guys that have shown all season they can adapt quick. They are coachable. We have just a great collective so I've got 100% trust in my teammates."
Sa miaging season ang Spurs nitapos lang sa ika-13 nga pwesto dala ang 34-48 nga record. / RSC