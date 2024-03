Bucks gitipi sa Lakers human sa 2 overtime

Wala man tuod ang usa sa ilang labing lig-ong mga haligi nga si LeBron James (left ankle), ang Los Angeles Lakers nakamaneho gihapon pagpukan sa hosts Milwaukee Bucks, 128-124, pinaagi sa duha ka mga overtime ning Miyerkules, Marso 27, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Daw lungag sa dagom ang gilutsan sa Lakers una nila naangkon ang kadaugan gumikan kay nalubong sila og 19 puntos, 75-94, sa nahabiling kapin sa 7:00 ka mga minutos sa 4th quarter.

Ningsandig ang Lakers nila ni Anthony Davis, Austin Reaves ug d’Angelo Russell aron mug­naon ang usa sa labing maka­pa­ngangha nilang comeback win.

“It was one of those moments that you could either flip the page to tomorrow, get ready for that game or you could go out and compete 110% and give yourself an opportunity or at least try to give yourself an opportunity to get back in the game,” matod ni Reaves, kinsa niamot sa Lakers og 29 puntos lakip na niini ang tie-breaking three-point shot sa nahabiling 38.6 segundos sa ikaduhang overtime.

Gawas sa iyang 29 puntos, nidugang sab si Reaves og 14 ka rebounds ug 10 ka assists aron irehistro ang ikaduha pa lang triple-duoble sa iyang karera.

Gipangulohan ni Davis ang Lakers pi­naagi sa iyang 34 puntos ug 23 rebounds samtang nidu­gang og 29 puntos si Russell.

“A 20-point lead in this league now, it’s nothing because of the way the offense is right now in the league, so high-powered that you can wipe away a lead pretty fast,” pasabot ni Davis.

Ang Bucks gipa­ngulohan ni Giannis Antetokounmpo pinaagi sa iyang 29 puntos, kaugalingon niyang season-high 21 rebounds ug 11 assists.

Mao kini ang ikasiyam nga triple-double ni Antetokounmpo sa season.

Si Damian Lillard nidugang og 27 puntos samtang niamot og 21 puntos si Malik Beasley alang sa Bucks. / AP