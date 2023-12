Bucks nakasulod East In-Season semi-finals

Nagpakatap og 35 puntos ug 10 ka assists si Giannis Antetokounmpo samtang nidugang og 28 puntos si Damian Lillard aron pangulohan ang dakong kadaugan sa hosts Milwaukee Bucks batok sa New York Knicks, 146-122, sa ilang Eastern Conference knockout quarter-finals game sa 1st In-Season Tournament sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Disyembre 6, 2023 (PH time).

Sa kadaugan, ning-abante ang Bucks sa knockout semi-finals diin ilang ikaharong ang Indiana Pacers, nga ningpalagpot sa Bos­ton Celtics, 122-112, sa laing quar­ter-final game sa miaging adlaw.

Ang Bucks ningposte og season-high scoring diin nitali sila og 23-of-38 o 60.5% sa three-point shooting ug 60.4% overall shooting.

“Tonight was a huge step. We wanted to get to Vegas but when we get to Vegas we’ve got to take care of business. We’ve got two games to win there,” matod ni Bucks coach Adrian Griffin.

Ang Knicks gipangulohan ni Julius Randle pinaagi sa iyang season-high 41 puntos, nidugang og 24 puntos si Jalen Brunson samtang nihatag og 23 puntos si R.J. Barrett.