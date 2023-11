Bucks sulod sa Q-Finals

Nakaabante sa quarter-finals sa In-Season Tournament sa National Basketball Association (NBA) ang Milwaukee Bucks human nila gibugnaw ang Miami Heat, 131-124, ning Miyerkules, Nobiyembre 29, 2023 (PH time).

Parehong nagbangis ang du­ha ka mga haligi sa Bucks nga sila si Giannis Antetokounmpo ug Damian Lillard aron pangulohan ang kadaugan.

Nimugna og 33 puntos si Antetokounmpo samtang ni­du­gang og 32 puntos si Lillard.

“The one thing that we do have going for us is we know how to win the game,” asoy ni Lillard. “We know how to do the things to win a game.”

Si Khris Middleton nidugang og 17 puntos, niamot og 16 puntos si Malik Beasley samtang nihatag og 12 puntos si Brook Lopez alang sa Bucks, nga ningpatigbabaw sa Eastern Conference Group B nga bawon ang 4-0 nga rekord sa In-Season Tournament.

Ang Heat, nga nanamilit sa In-Season Tournament dala ang 2-2 nga rekord, gipangulohan ni Bam Adebayo pinaagi sa iyang 31 puntos, nitunol og 21 puntos si Kyle Lowry samtang niamot og 20 puntos si Josh Richardson.

“I felt like we played a very good basketball game,” matod ni Heat coach Erik Spoelstra. “A very good offensive game, in particular.”

Ang Heat ningkombati nga wala ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Jimmy Butler, kinsa adunay angol sa iyang tiil (ankle).

Taliwala sa pagpadaplin ni Butler, ang Heat nakakombati gihapon og insakto ug nakalabaw pa, 118-115, dihang nakapaulbo og three-point bomb si Lowry sa nahabiling 3:25 minutos.

Apan gitubag kini sa Bucks og 16-6 run aron iselyo ang ka­daugan.