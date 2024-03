Budget officers sa CV mipaubos sa training

Ang Department of Budget and Management (DBM), sa pakigtambayayong sa Association of Local Budget Officers-Central Visayas Inc. (ALBOCV), malampuson nga nipahigayon sa Public Financial Management (PFM) Competency Program alang sa mga local government unit (LGUs) sa Central Visayas.

Ang maong pagbansaybansay gipahigayon sa hinapos nga bahin sa Pebrero, Bai Hotel, dakbayan sa Mandaue.

Kapin sa 600 ka local budget officers gikan sa mga probinsya sa Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Siquijor; Dakbayan sa Sugbo, Dakbayan sa Mandaue ug Dakbayan sa Lapu-Lapu; ug gikan sa ubang mga siyudad ug lungsod sa Central Visayas nakiglambigit sa pagpalawom sa ilang kahibalo ug pagpalig-on sa ilang kapabilidad sa tanang yugto sa proseso sa PFM -- gikan sa pag-andam ug pagpamalit sa badyet ngadto sa pagpatuman sa badyet ug pagkamay-tulubagon.

Atol sa iyang keynote message, gipasiugda ni DBM Secretary Amenah F. Pangandaman nga ang PFMCP dili lamang motabang sa mga LGUs sa pagbadyet sa ilang lokal nga pana­lapi sa saktong mga prayoridad, lakip na sa pagdumala usab sa ilang budget sa maalamon ug sa ilang kinitaan.

“I cannot emphasize enough the crucial role of PFM practitioners in bridging the needs of our fellow Filipinos and the government’s responses, especially in crafting a truly inclusive and people-centered budget,” matod pa ni Pangandaman .

Ang PFMCP alang sa mga LGUs naglangkob sa mga sesyon sa pagmentinar sa PFM Understanding, Principles of Internal Controls and Internal Audit, Relationship Management, Budget Preparation, Budget Authorization and Review, Budget Execution ug Accountability and Procurement. / PR