Budget sa P35K nga bonus wa pa maduso

Usa na lang ka buwan sa dili pa ang Pasko, ang executive department wala pa makasumite sa ilang proposed budget alang sa P35,000 nga bonus sa mga empleyado sa Cebu City Hall, usa ka butang nga nakahatag og pagduda sa usa ka konsehal sa oposisyon kon aduna bay igong kuwarta ang City Government sa paghatag sa ilang gisaad sa mga empleyado.

Gisumite ni Cebu City Budget Officer Jerone Castillo ngadto sa Cebu City Council ang resolusyon nga giaprobahan sa Program on Awards and Incentives for Service Excellence (Praise), nga nagha­tag sa matag regular ug kaswal nga empleyado sa City Hall og P35,000 nga cash incentive.

Atol sa regular session niadtong Miyerkules, Nob. 15, 2023, si City Councilor Jocelyn Pesquera ni-move nga timan-an ang pag-endorso ni Castillo ug niingon nga ang Sangguniang Panlungsod motuki lang niini sa higayon nga masumiter na kanila ang proposed budget.

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, uban ni Mayor Michael Rama, nipahibawo sa maong maayong balita ngadto sa mga empleyado atol sa flag ceremony niadtong Oktubre 23, nga nagkanayon nga ang bonus, sa higayon nga maaprobahan, ihatag na sulod sa Nobiyembre o sa Disyembre, sa labing ulahi, aron tugutan ang mga empleyado sa City Hall sa pagsaulog sa holiday uban ang dugang pinansyal nga suporta.

Si Konsehal Noel Wences­lao, committee on budget and finance chair, sa text message niadtong Dominggo, Nob. 19, niingon nga ila kining tukion kon ila nang madawat ang proposal gikan sa executive dept. kay duna pay igong panahon.

Apan, alang sa oposisyon nga si Konsehal Mary Ann de los Santos, tungod kay wala pa makasumite ang executive department sa budget proposal ug ikatulong semana na sa Nobiyembre, miingon nga ang treasurer kinahanglan nga manubag ug kinahanglan nga magmatinud-anon kon ang Siyudad aduna bay igong salapi alang sa bonus tungod kay napakyas ang Siyudad sa pagkab-ot sa target nga P50 bilyunes nga budget.

Hangtod sa Oktubre, ang City Treasurer’s Office nakakolekta lang og gross nga kantidad nga P7,556,320,087.76.

“The confidence of the executive is oozing, I want to think that they are on top of the situation. I hope they will not frustrate the 4,000 plus employees of City Hall,” matod ni de los Santos sa Do­minggo, Nobiyembre 19.