Bug-at nga tahas sa USP-F karong Dominggo

Mga duwa karon:
12:30 P.M UV Baby Lancers batok SCSC Baby Warriors (High School)
2:00 P.M SHS-AdC Magis Eagles batok USP-F Baby Panthers (High School)
3:00 P.M CITU Wildcats batok BC Cheetahs
(College)
5:00 P.M UC Main Webmasters vs USP-F Panthers (College)
Mopakita sa ilang tibuok pwersa ang University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) diin ilang ikaharong ang powerhouse teams sa high school ug collegiate divisions sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) karong adlawa, Septiyembre 20, 2026, sa Cebu Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Panthers, ang men’s collegiate team sa USP-F, motigi sa University of Cebu (UC) Main Webmasters sa main game alas 5 sa hapon.
Dakong hagit kini alang sa Panthers nga nagbitbit og 1-2 (win-loss) nga baraha kay di mayano ang pwersa sa Webmasters nga adunay 3-1 nga rekord.
Samtang sa high school division, tumong sa Baby Panthers ang makabingwit sa ilang unang daog karon nga season. Apan di pud lalim ang ilang makontra kay ang five-time reigning champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles.
Wa pa’y pilde ang Magis Eagles (1-0) karon nga season.
Samtang sa lain nga collegiate game, magkinawrasay ang CIT-U Wildcats (2-1) ug Benedicto College Cheetahs (3-0) sa first game sa college division alas tres sa hapon.
Ang University of the Visayas (UV) Baby Lancers maoy moabli sa high school competition diin ilang ikasangka ang San Carlos School of Cebu Baby Warriors alas 12:30 sa udto. / RSC